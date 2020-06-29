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Директор «Боруссии» Д: не думаю, что кто-то заплатит за Санчо требуемую сумму

Директор «Боруссии» Д: не думаю, что кто-то заплатит за Санчо требуемую сумму
Футбол / Германия 0

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сомневается, что вингер Джейдон Санчо покинет клуб в ближайшее межсезонье.

«Если Джейдон прийдёт к нам и скажет, что хочет уйти из «Боруссии», несмотря ни на что, и будет клуб, готовый заплатить требуемую сумму, тогда мы обсудим этот вопрос. Но пока этого не случилось. И я не думаю, что кто-то заплатит за Санчо столько, сколько мы попросим», — приводит слова Ватцке Sky Sports.

Одним из фаворитов на Санчо считается «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, «Боруссия» хочет получить за своего футболиста не менее £ 100 млн (€ 109 млн).

В нынешнем сезоне Джейдон забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

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