«Так даже животные не делают». Бывшая жена Кержакова не хочет прощать Александра

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего «Зенита», а ныне главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, призналась, что не может простить бывшего супруга.



«Получилось ли простить? Нет, и не думаю, что это когда-то произойдёт. Хотела бы это сделать? Нет. Конкретно в моём случае всё это произошло в такой период моей жизни, который для меня был, наверное, самым переломным. Учитывая, как он себя повёл в этот момент, я никогда не смогу его простить. Из моей жизни ушёл близкий человек — погиб папа. Через шесть дней у меня родился ребёнок, а через месяц Саша ушёл. Я не знаю, как можно прощать такое. Я думаю, что нельзя. Я не могу этого сделать, сколько бы ни пыталась. Мне кажется, что так даже животные не делают.



Они с папой достаточно хорошо общались, мой папа его всегда поддерживал, а потом такое происходит, и человек через месяц говорит мне: «Я устал от твоих истерик. Я, пожалуй, пойду». И всё. Я считаю, что в нашем случае я не могу его простить. Конечно, поначалу у меня была очень сильная реакция на всё это. А потом ты с этим просто учишься жить», — сказала Тюльпанова в ролике на канале актрисы Агаты Муцениеце в YouTube.

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