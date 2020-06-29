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Стажировавшийся в «Манчестер Юнайтед» Сергей Пиняев дебютировал за «Чертаново»

Стажировавшийся в «Манчестер Юнайтед» Сергей Пиняев дебютировал за «Чертаново»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Чертаново» провёл товарищеский матч с омским «Иртышом». Встреча прошла в формате трёх таймов по 40 минут и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

Успех «Чертаново» принёс форвард Максим Савельев, отметившийся дублем в концовке матча.

Также в составе победителей дебютировал 15-летний нападающий Сергей Пиняев, ранее проходивший стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Фото доступны в «твиттере» «Чертаново».

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бари». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.

Интервью с Сергеем Пиняевым можно прочитать на «Чемпионате».

Ларин: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву
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