Стажировавшийся в «Манчестер Юнайтед» Сергей Пиняев дебютировал за «Чертаново»
«Чертаново» провёл товарищеский матч с омским «Иртышом». Встреча прошла в формате трёх таймов по 40 минут и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.
Успех «Чертаново» принёс форвард Максим Савельев, отметившийся дублем в концовке матча.
Также в составе победителей дебютировал 15-летний нападающий Сергей Пиняев, ранее проходивший стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Фото доступны в «твиттере» «Чертаново».
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бари». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
Интервью с Сергеем Пиняевым можно прочитать на «Чемпионате».
Ларин: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву
- 29 июня 2020
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