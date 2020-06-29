Капитан «Ахмата» выбыл до конца сезона

Капитан грозненского «Ахмата» Ризван Уциев из-за повреждения не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона-2019/2020.
«После карантина защитник работал по индивидуальной программе из-за рецидива старой травмы. В настоящее время Уциев проходит углублённое обследование в клинике в Германии. Решается вопрос о хирургическом вмешательстве. С большой долей вероятности футболисту предстоит операция на паховых кольцах», — говорится в заявлении «Ахмата».
«Ахмат», набрав 24 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. До конца нынешней кампании команда из Грозного сыграет с «Арсеналом» (Тула, 1 июля), ЦСКА (Грозный, 4 июля), «Тамбовом» (Нижний Новгород, 7 июля), «Зенитом» (Грозный, 11 июля), «Спартаком» (Москва, 15 июля) и «Краснодаром» (Краснодар, 22 июля).
- 29 июня 2020
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