Сын Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Маурицио Почеттино, сын бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, подписал новый контракт с лондонским клубом.



«В ожидании следующего сезона», — написал отец футболиста на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Маурисио Почеттино в «Инстаграме».



Напомним, Маурицио играет в системе «Тоттенхэма» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 19-летний футболист принял участие в 14 матчах за молодёжную команду «Тоттенхэма» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В 2019 году Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Со «шпорами» Почеттино дошёл до финала Лиги чемпионов, где со счётом 0:2 проиграл «Ливерпулю». До этого аргентинец тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол».