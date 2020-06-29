В Англии ввели систему поддержки тренеров из числа представителей этнических меньшинств

В английском футболе запустили новую систему, направленную на увеличение количества тренеров африканского и азиатского происхождения и представителей этнических меньшинств (BAME), сообщается на официальном сайте АПЛ.



Английская Премьер-лига, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) и Английская футбольная лига (EFL) разработали новую схему трудоустройства игроков, которые относятся к указанным выше группам, на должности тренеров. Согласно новой схеме, за сезон шесть тренеров из числа BAME получат работу в клубах EFL на 23 месяца. Система будет финансироваться из средств АПЛ и PFA. Каждый участник программы будет получать стипендии от клубов-работодателей.



Сообщается, что размещение первых шести тренеров по клубам EFL состоится в начале сезона-2020/2021.