«Ой, ошибка». Каррера случайно подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий афинский АЕК, объяснил, почему подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в «Инстаграме».
«Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах», — приводит слова Карреры Sport24.
Напомним, Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России. В 2019 году Каррера стал главным тренером АЕКа.
Московский «Спартак» набрал 32 очка в 24 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (37) — на 5-м месте.
- 29 июня 2020
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