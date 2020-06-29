«Арсенал» сделал предложение по трансферу хавбека «Леванте»

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Леванте» и сборной Северной Македонии Энису Барди, утверждается в «твиттере» Onda Deportiva.

По данным источника, английский клуб сделал серьёзное предложение о покупке футболиста в летнее трансферное окно.

В декабре 2018 года интерес к Барди проявлял московский «Спартак», но «Леванте» запросил за игрока € 20 млн, а красно-белые были готовы заплатить только € 13 млн.

Барди перешёл в «Леванте» летом 2017 года из венгерского клуба «Уйпешт». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 26 матчах чемпионата Испании (19 — в основном составе), в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.