«Армавир» не прошёл лицензирование для выступления в ПФЛ

Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб не прошёл лицензирование для выступления в Профессиональной футбольной лиге в следующем сезоне.

«Очень жаль, но пройти лицензирование для выступления в группе «Юг» ПФЛ сезона-2020/2021 ФК «Армавир» не удалось. Клуб полностью соответствует всем критериям лицензирования, кроме одного — самого главного — финансового. Увы, но мы так и не получили от потенциального спонсора подтверждения о готовности финансировать клуб на протяжении спортивного сезона.



Сейчас занимаемся поиском инвестора для того, чтобы заявиться в любительские соревнования Краснодарского края.

Искренне благодарю всех болельщиков, которые интересуются, переживают за клуб и поддерживают его в сложное время", — приводит слова Климко пресс-служба клуба.