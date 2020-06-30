Блохин против Дзагоева. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



В первой паре 1/4 финала вошли голы Олега Блохина («Динамо» Киев) в ворота «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1975 (9 сентября 1975 года) и Алана Дзагоева (ЦСКА) — в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (3 ноября 2009 года). Дуэль уже началась.

В 1/4 финала баттла уже вышли голы Олега Блохина, Алана Дзагоева, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Юрия Жиркова, Андрея Тихонова, Ильи Цымбаларя и Фёдора Черенкова.



Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы», а проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».