«Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» за € 72 млн

Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур Рамос перейдёт в «Ювентус», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Сумма трансфера составила € 72 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 10 млн за счёт бонусов. Трансфер состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 31 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 21 матч в чемпионате Испании (14 — в основном составе), забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ожидается, что в ближайшее время в «Барселону» перейдёт боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич. Футболист уже прошёл медицинское обследование и согласовал условия контракта с каталонцами.