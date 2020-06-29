Летнее трансферное окно в Германии откроется 1 июля

Летнее трансферное окно для футбольных клубов в Германии откроется 1 июля, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
Оно продлится один день и будет предназначено для регистрации ранее заключённых контрактов, срок действия которых начинается с 1 июля 2020 года. С 15 июля по 5 октября клубы смогут дозаявить футболистов на сезон. Это решение было принято в связи с поздним окончанием сезона-2019/2020, обусловленного пандемией коронавирусной инфекции.
Сезон-2019/2020 в чемпионате Германии завершился 27 июня. По его итогам первое место в турнирной таблице Бундеслиги заняла набравшая в 34 матчах 82 очка мюнхенская «Бавария». Лучшим бомбардиром чемпионата Германии стал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который в 31 матче забил 34 гола (5 — с пенальти).
- 29 июня 2020
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