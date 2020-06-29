Степашин: некоторые фанаты «Динамо» болели за соперника в матче с ЦСКА

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о матче 24-го тура чемпионата России между бело-голубыми и ЦСКА (0:0).

«Самое приятное впечатление зрители произвели. Потому что болели искренне. Не было ни оскорблений, ни мата, ни грязи. А ребята, видно, что ещё растренированные. Понятно, только выходим из этой пандемии. Но играли корректно. Сыграли как сыграли. А что касается зрителей, спасибо им огромное надо сказать. Замечательные ребята. Болели даже за ЦСКА. Это удивительно, когда «Динамо» болеет даже за ЦСКА.

Некоторые кричали «Динамо» — ЦСКА!» Можете представить это на другом матче? Но самое главное, что мы возвращаемся всё-таки к нормальной жизни. Пускай пока немножко корявенько с точки зрения футбола", — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».