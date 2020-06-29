«Сочи» применит дисциплинарные меры к Кокорину за нарушение правил клуба

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб применит санкции к нападающему Александру Кокорину в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. Напомним, ранее Кокорин опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина. На фото присутствовало 11 человек.



«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка „Сочи“ со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — приводит слова Рубашко ТАСС.



В нынешнем сезоне Александр принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов. Сочинская команда после 23 туров занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.



Ранее в «Зените» сообщили, что нападающий Сердар Азмун будет подвергнут дисциплинарным и финансовым санкциям со стороны клуба за нарушение правил социального дистанцирования. Хавбек самарского клуба Сафа Хади опубликовал две фотографии с Азмуном, сделанные во время прогулки по Санкт-Петербургу.

Кокорин опубликовал фото с дня рождения друга. На снимке 11 человек