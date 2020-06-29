И. Федотов: арбитр неправильно назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Локомотивом»

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о пенальти, назначенном в ворота казанского «Рубина» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2).
«На 27-й минуте назначается пенальти в ворота «Рубина». Старфельту была показана жёлтая карточка. Много смотрел этот момент, но по телевизионной картинке ничего не понял. Для меня это неправильно назначенный пенальти. От руки мяч попал в тело, а потом было касание. За что судья показал жёлтую карточку? Просто подтвердил назначение одиннадцатиметрового удара?
Ещё один момент для разбора случился на 68-й минуте. Игрок «Локомотива» убегал один на один, и защитник «Рубина» подбил ему ногу. Следовало показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол. Не знаю, почему не вмешался VAR», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 29 июня 2020
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