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Сетьен: не сомневаюсь, что Артур будет честно работать до последнего дня в «Барселоне»

Сетьен: не сомневаюсь, что Артур будет честно работать до последнего дня в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал переход полузащитника Артура Рамоса в «Ювентус».

«Я не сомневаюсь в том, что он будет выкладываться. Он один из нас, он будет полностью привержен достижению наших целей. Нет никаких сомнений в том, что он будет честно работать до последнего дня. Он говорил, что наберёт лучшую форму, а я решу, будет он играть больше или меньше», — приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, сумма трансфера составила € 72 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 10 млн за счёт бонусов. Трансфер состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 31 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 21 матч в чемпионате Испании (14 — в основном составе), забил три гола и отдал три результативные передачи.

«Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» за € 72 млн
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