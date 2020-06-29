Сетьен: не сомневаюсь, что Артур будет честно работать до последнего дня в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал переход полузащитника Артура Рамоса в «Ювентус».



«Я не сомневаюсь в том, что он будет выкладываться. Он один из нас, он будет полностью привержен достижению наших целей. Нет никаких сомнений в том, что он будет честно работать до последнего дня. Он говорил, что наберёт лучшую форму, а я решу, будет он играть больше или меньше», — приводит слова Сетьена Marca.



Напомним, сумма трансфера составила € 72 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 10 млн за счёт бонусов. Трансфер состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 31 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 21 матч в чемпионате Испании (14 — в основном составе), забил три гола и отдал три результативные передачи.