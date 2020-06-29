Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 19 июля
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что полуфинальные матчи Кубка России пройдут 19 июля.
«По итогам совместного обсуждения в соответствии с п. 3.5.1. Регламента Кубка России по футболу сезона-2019/2020 были определены время и день полуфинальных матчей Кубка России.
Матч ФК «Урал» (Екатеринбург) — ФК «Химки» (Московская область) пройдёт 19 июля, начало матча – в 13:00 мск.
Матч ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ФК «Спартак» (Москва) пройдёт 19 июля, начало матча – в 18:30 мск», — говорится в сообщении.
«Спартак» и «Зенит» по три раза выигрывали Кубок России и уступают по этому показателю только «Локомотиву» (8) и ЦСКА (7). «Урал» дважды доходил до финала турнира, «Химки» — однажды.
Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок
- 29 июня 2020
-
21:04
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:30
-
20:15
-
20:11
-
20:03
-
19:53
-
19:45
-
19:41
-
19:29
-
19:22
-
19:05
-
19:03
-
18:51
-
18:36
-
18:29
-
18:17
-
18:15
-
18:06
-
17:54
-
17:35
-
17:29
-
17:15
-
17:12
-
16:53
-
16:53
-
16:37
-
16:35
-
16:11
-
16:08
-
15:39
-
15:39
-
15:14
Партнерский контент