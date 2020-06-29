Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что полуфинальные матчи Кубка России пройдут 19 июля.

«По итогам совместного обсуждения в соответствии с п. 3.5.1. Регламента Кубка России по футболу сезона-2019/2020 были определены время и день полуфинальных матчей Кубка России.



Матч ФК «Урал» (Екатеринбург) — ФК «Химки» (Московская область) пройдёт 19 июля, начало матча – в 13:00 мск.



Матч ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ФК «Спартак» (Москва) пройдёт 19 июля, начало матча – в 18:30 мск», — говорится в сообщении.

«Спартак» и «Зенит» по три раза выигрывали Кубок России и уступают по этому показателю только «Локомотиву» (8) и ЦСКА (7). «Урал» дважды доходил до финала турнира, «Химки» — однажды.