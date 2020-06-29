Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»

«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что «Оренбургу» засчитано техническое поражение за отказ сыграть матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«В соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча, присудить поражение ФК «Оренбург» г. Оренбург в матче 24-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2019/2020 между командами «Оренбург» — «Краснодар» со счётом 0:3, присудить победу ФК «Краснодар» г. Краснодар в указанном матче со счётом 3:0.

В соответствии с частью 5 статьи 15, частью 3 статьи 16, частью 5 статьи 17 Дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Оренбург» г. Оренбург в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК «Краснодар» г. Краснодар в указанном матче реализованы в связи с решением КДК РФС о техническим поражением другой команды (ФК «Краснодар» г. Краснодар не несёт ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения)», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Тренер «Оренбурга»: сидим на карантине до 7 июля, но ограничения могут снять раньше
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020