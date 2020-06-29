Владислав Игнатьев — о матче с «Крыльями Советов»: готовимся к очередному финалу
Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев на странице в соцсетях показал, как проходит подготовка команды к матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Готовимся к очередному финалу», — написал Игнатьев на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Владислава Игнатьева в «Инстаграме».
Матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится завтра, 30 июня, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 18:00 мск. «Локомотив» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (22) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (56).
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