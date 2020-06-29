РФС оштрафовал Азмуна, Дзюбу, Мамаева, Джикию и Николича по итогам 24-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о штрафах футболистов и тренеров по итогам 24-го тура чемпионата России.

«В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС „Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019–2020 гг.“ (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать футболистов ФК „Ростов“ г. Ростов-на-Дону Мамаева П., Песьякова С., футболиста ФК „Арсенал“, г. Тула, Луценко Е. на 20 тыс. рублей каждого.

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019–2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать старшего тренера ПФК ЦСКА, г. Москва, Овчинникова С. на 20 тыс. рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив», г. Москва, Николича М. на 10 тыс. рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019–2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать футболиста ФК «Зенит», г. Санкт-Петербург, Азмуна С. на 40 тыс. рублей.



В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019–2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Дзюбу А. и футболиста ФК «Крылья Советов», г. Самара, Сафа Х. на 20 тыс. рублей каждого.

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019–2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать футболистов ФК «Спартак-Москва», г. Москва, Соболева А., Максименко А., Гапонов И., Джикию Г., футболистов ФК «Уфа» Беленова А., Фомина Д. на 20 тыс. рублей каждого", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.