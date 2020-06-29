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«Ростов» интересуется форвардом дрезденского «Динамо» Еремейефф

«Ростов» интересуется форвардом дрезденского «Динамо» Еремейефф
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» интересуется нападающим дрезденского «Динамо» Александером Еремейефф, утверждает Kicker.

По данным источника, ростовский клуб рассматривает возможность трансфера футболиста летом. «Динамо» вылетело из Второй Бундеслиги, поэтому готово отдать игрока в аренду с правом последующего выкупа. Форвард входит в сферу интересов «Твенте» и «Халл Сити».

У 26-летнего шведа Еремейефф русские корни по линии отца. Игрок перешёл в «Динамо» летом 2019 года из «Хэккена». Сумма трансфера составила € 1 млн. Ранее выступал за «Эргрюте», «Квидинг» и «Мальмё». В нынешнем сезоне Еремейефф принял участие в 23 матчах Второй Бундеслиги (15 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей и двух результативных передач.

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