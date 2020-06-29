«Ростов» интересуется форвардом дрезденского «Динамо» Еремейефф

«Ростов» интересуется нападающим дрезденского «Динамо» Александером Еремейефф, утверждает Kicker.

По данным источника, ростовский клуб рассматривает возможность трансфера футболиста летом. «Динамо» вылетело из Второй Бундеслиги, поэтому готово отдать игрока в аренду с правом последующего выкупа. Форвард входит в сферу интересов «Твенте» и «Халл Сити».

У 26-летнего шведа Еремейефф русские корни по линии отца. Игрок перешёл в «Динамо» летом 2019 года из «Хэккена». Сумма трансфера составила € 1 млн. Ранее выступал за «Эргрюте», «Квидинг» и «Мальмё». В нынешнем сезоне Еремейефф принял участие в 23 матчах Второй Бундеслиги (15 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей и двух результативных передач.