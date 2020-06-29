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Тьяго Силва продлил контракт с «ПСЖ» до фактического завершения сезона-2019/2020

Тьяго Силва продлил контракт с «ПСЖ» до фактического завершения сезона-2019/2020
Футбол / Франция 0

Бразильский защитник Тьяго Силва продлил контракт с «Пари Сен-Жермен» до фактического завершения сезона, сообщается на официальном сайте французского клуба.

На аналогичных условиях соглашения с клубом продлили голкипер Серхио Рико и нападающий Эрик Шупо-Мотинг. Информация о контракте уругвайского игрока Эдинсона Кавани, который также истекает в ближайшие дни, пока не сообщается.

Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом страны. Клуб продолжает выступление в Лиге чемпионов.

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