«Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»

«Барселона» может расстаться с главным тренером Энрике Сетьеном в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании — с «Атлетико» и «Вильярреалом», утверждает AS.

По данным источника, отставка специалиста может произойти даже в случае ничейного результата матча с «Атлетико», который состоится завтра, 30 июня. Если Сетьена уволят, руководить командой до конца сезона будет тренер «Барселоны В» Хавьер Гарсия Пимьента.

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны и с некоторыми методами работы тренера. Они считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.



«Барселона», в 32 турах набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.