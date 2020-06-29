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В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен 1 новый случай заражения

В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен 1 новый случай заражения
Футбол / Англия 0

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

11-я волна проверок прошла с 22 по 28 июня. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошло 2250 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Один тест дал положительный результат.

Ранее было суммарно протестировано более 14 тыс. человек, у 19 из которых была выявлена коронавирусная инфекция. При этом на двух этапах проверки новых заражённых обнаружено не было.

Из-за пандемии COVID-19 нынешний розыгрыш чемпионата Англии в марте был приостановлен и возобновился 17 июня. «Астон Вилла» принимала «Шеффилд Юнайтед» (0:0), а «Арсенал» был разгромлен в матче с «Манчестер Сити» (0:3).

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