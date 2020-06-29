«Валенсия» уволила Селадеса с поста главного тренера
«Валенсия» на официальном сайте объявила об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса.
Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. Клуб поблагодарил тренера за работу. Преемником Селадеса до окончания сезона станет Воро Гонсалес.
44-летний Селадес возглавил «Валенсию» в сентябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Марселино Тораля, который был отправлен в отставку из-за конфликта с руководством клуба.
«Валенсия», в 32 турах набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Следующий матч «летучие мыши» проведут 1 июля с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится в Валенсии на стадионе «Месталья». Начало — в 20:30 мск.
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