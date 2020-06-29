Миодраг Божович отказался от части компенсации при увольнении из «Крыльев Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что отправленный в отставку с поста главного тренера Миодраг Божович отказался от части компенсации за досрочное расторжение контракта.

«Последние игры «Крыльев», особенно домашние матчи, ни позитивных эмоций, ни турнирных очков не принесли. Несмотря на качественную игру и самоотдачу команды в последнем матче с «Зенитом», у «Крыльев» не было результата. Команда занимает в таблице место, которое не устраивает никого.



У Миодрага была возможность исправить ситуацию — мы неоднократно выражали полное доверие. Совет директоров принял решение перед оставшимися шестью матчами РПЛ поменять главного тренера. С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации», — приводит слова Фетисова ТАСС.