Бывший автомобиль Дэвида Бекхэма продаётся почти за € 500 тыс.

В Великобритании выставили на продажу автомобиль Aston Martin Volante V8, который раньше принадлежал бывшему капитану «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвиду Бекхэму.

Транспортное средство с оригинальным номером DB1001 продаётся за € 486 тыс. Машина находится в отличном состоянии. Бекхэм продал автомобиль в 2018 году.

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45-летний Бекхэм выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в составе которой стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом в мире.