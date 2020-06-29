Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шеффилд Юнайтед» продлил аренду вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона до конца сезона

«Шеффилд Юнайтед» продлил аренду вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона до конца сезона
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дэн Хендерсон продолжит выступать в составе «Шеффилд Юнайтед» до конца сезона-2019/2020 на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Шеффилда.

Предыдущее арендное соглашение 23-летнего футболиста было рассчитано до конца июня. «Шеффилд Юнайтед» продлил аренду Рихайро Живковича, Фила Ягелка, Кирона Фримена, Джека Родуэлла и Леона Кларка. Все они будут выступать за команду до конца сезона.

В нынешнем сезоне Хендерсон в 33 матчах за «Шеффилд Юнайтед» во всех турнирах пропустил 29 голов. «Шеффилд Юнайтед» набрал 44 очка в 31 матче и занимает восьмое место в турнирной тблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020