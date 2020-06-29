«Шеффилд Юнайтед» продлил аренду вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона до конца сезона
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дэн Хендерсон продолжит выступать в составе «Шеффилд Юнайтед» до конца сезона-2019/2020 на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Шеффилда.
Предыдущее арендное соглашение 23-летнего футболиста было рассчитано до конца июня. «Шеффилд Юнайтед» продлил аренду Рихайро Живковича, Фила Ягелка, Кирона Фримена, Джека Родуэлла и Леона Кларка. Все они будут выступать за команду до конца сезона.
В нынешнем сезоне Хендерсон в 33 матчах за «Шеффилд Юнайтед» во всех турнирах пропустил 29 голов. «Шеффилд Юнайтед» набрал 44 очка в 31 матче и занимает восьмое место в турнирной тблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль».
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