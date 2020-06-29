Денис Глушаков: пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о возобновлении сезона и своём будущем.



«Тяжело было входить в сезон, когда вернулись в расположение команды, бегать и тренироваться. Когда много пропускаешь и не тренируешься, очень сложно включаться в чемпионат. Все ждали, хотели играть, скучали по футболу.

Было больше времени разобрать какие-то тактические моменты из начала сезона, когда неправильно действовали. Раньше не набирали очки, которые должны были, а сейчас добили физическими кондициями, потому что провели два сбора за четыре месяца. Есть тактические наработки тренера, какие-то замыслы, отталкиваемся от соперника. В некоторых моментах я подключаюсь. Работаем над этим, и где-то это дает плоды.

Где Денис Глушаков окажется в следующем сезоне, пока не знает и сам Денис Глушаков. Глушаков играет за «Ахмат», и все мысли об «Ахмате». Самое важное — забивать и чтобы команда выигрывала, так что как карты лягут, так и будет", — сказал Глушаков в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».