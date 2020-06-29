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Азмун, оштрафованный за нарушение правил социального дистанцирования, замечен в ресторане

Азмун, оштрафованный за нарушение правил социального дистанцирования, замечен в ресторане
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун был замечен в ресторане.

Напомним, иранский форвард был оштрафован за нарушение правил социального дистанцирования. Хавбек самарских «Крыльев Совето» Сафа Хади опубликовал две фотографии с Азмуном, сделанные во время прогулки по Санкт-Петербургу.

Видео, где запечатлён Азмун, проводивший время в ресторане, появилось на странице Катерины Гайсиной в «Инстаграме». Потом ролик был удалён.

Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

РФС оштрафовал Азмуна, Дзюбу, Мамаева, Джикию и Николича по итогам 24-го тура РПЛ
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