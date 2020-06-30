Шишкин: бороться с Дзюбой нереально, он всегда выигрывает единоборства

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
«Когда играл против Дзюбы, не прыгал, а ждал, куда отскочит мяч, потому что бороться с ним нереально. Он всегда выигрывает единоборства. Я старался за счет головы предугадать, куда упадёт мяч», — Шишкин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».
31-летний Дзюба является воспитанником московского «Спартака». В клуб из Санкт-Петербурга он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах чемпионата России (21 — в основном составе), в которых стал автором 15 забитых мячей (шесть — с пенальти), отдал девять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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