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В Аргентине сыграли в «человеческий настольный футбол»

В Аргентине сыграли в «человеческий настольный футбол»
Футбол / Прочие турниры 0

Любители футбола из города Пергамино в провинции Буэнос-Айрес придумали новую концепцию всемирно популярной игры на фоне ограничений, введенных в Аргентине по причине пандемии коронавируса.

Аргентинцы разбили поле на сектора, покидать которые игрокам не разрешается. Таким образом, участники не контактировали между собой во время игры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время коронавирусом во всём мире заразились более 10 миллионов 300 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 500 тыс. человек. Из-за пандемии коронавируса почти все мировые чемпионаты были приостановлены на несколько месяцев. Чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры перенесены на 2021 год.

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