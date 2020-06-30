В Аргентине сыграли в «человеческий настольный футбол»
Любители футбола из города Пергамино в провинции Буэнос-Айрес придумали новую концепцию всемирно популярной игры на фоне ограничений, введенных в Аргентине по причине пандемии коронавируса.
Аргентинцы разбили поле на сектора, покидать которые игрокам не разрешается. Таким образом, участники не контактировали между собой во время игры.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время коронавирусом во всём мире заразились более 10 миллионов 300 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 500 тыс. человек. Из-за пандемии коронавируса почти все мировые чемпионаты были приостановлены на несколько месяцев. Чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры перенесены на 2021 год.
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