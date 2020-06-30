Тугарев: Николич — позитивный и хороший человек. Он всё разжёвывает игрокам

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев поделился мнением о главном тренере московского клуба Марко Николиче.
«Николич — позитивный и хороший человек. Объясняет, что нужно делать. У каждого тренера свой подход и стиль. Николич по-другому видит нашу игру и ведёт тренировки. Он только пришёл в команду, поэтому рано делать глобальные выводы, но заметно, что Николич хочет как можно быстрее объяснить нам своё видение, поэтому всё разжёвывает и водит игроков по полю.
Лично мою игру Николич не корректировал, но он рассказал, что хочет от каждой позиции – какие функции в обороне, в атаке, в контратаках, в позиционных атаках. Когда ты выходишь на поле, должен всё выполнять. Требования стали другие, но всё понятно.
Сложно сказать, почему у меня не получается закрепиться в составе. Я много пропустил и сейчас только набираю форму. Посмотрим, что будет дальше. Если тренер даст мне шанс, я использую его. Буду готов!" — приводит слова Тугарева пресс-служба клуба.
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