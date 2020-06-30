Криштиану Роналду показал новый имидж. Фото

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях поделился фотографией, представ с новой причёской.

На снимке он находится вместе с одноклубником Хуаном Куадрадо.

«Что думаете о моём образе, как у моего брата?» — подписал фото Роналду.

Фотографию можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Инстаграме».

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 23 забитых мячей (девять — с пенальти), отдал четыре результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Ювентус», в 28 матчах набрав 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А.