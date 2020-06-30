Симеоне отреагировал на конфликт в «Барселоне» перед матчем с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании.

«Конфликт в «Барселоне»? Я не буду говорить о других раздевалках, только о нашей, мы всегда должны защищать её. Я должен управлять эмоциями каждого футболиста. Важно то, что они играют хорошо, и мы берем на себя ответственность за эмоциональную роль, что я считаю самым важным. Что делать, если в раздевалке бунтуют? Я бы не сказал вам, и попытался решить это естественным образом в рамках раздевалки, тренировки или за чашкой кофе. Мы сыграли много матчей против« Барселоны», мы не собираемся сильно меняться, мы будем сильной защитной командой со многими полузащитниками. Нам предстоит матч против лучшей команды в мире с экстраординарными футболистами, которые выигрывали Лигу чемпионов, и которые не будут опускать руки до конца, потому что они хотят и привыкли побеждать», — приводит слова Симеоне Marca.

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится 30 июня.