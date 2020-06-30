Йиранек: не стал бы говорить, что «Спартак» без проблем справится с ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Мартин Йиранек поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА.

«Сейчас у ЦСКА больше проблем, чем у «Спартака». Но в дерби всё, что было до матча, уходит на второй план. Поэтому я бы не стал говорить, что «Спартак» без проблем справится с армейцами. Победа в этой встрече может открыть перед красно-белыми дорогу в топ-5 и, соответственно, даст шанс побороться за еврокубковую путевку», — приводят слова Йиранека «Известия».

Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт 30 июня в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена»

На данный момент «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь находится на пятом месте, записав в свой актив 37 очков.