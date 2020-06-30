Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» может пройти остаток сезона в АПЛ без поражений

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от оставшейся части сезона чемпионата Англии.

«Можем ли мы закончить сезон без поражений? Если коротко, то да. Однако длинный ответ — это нечто большее. «Манчестер Юнайтед» должен играть с любой командой с настроением, что может победить. Самодовольство бьёт вас туда, куда вы не хотите», — приводит слова Сульшера The Guardian.

После 31 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 3 очка. 30 июня «Красным дьяволам» предстоит сыграть с «Брайтоном». Встреча пройдёт в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», начало – 22:15 мск.