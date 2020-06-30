Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Иржи Ярошик: «Спартак» точно не сильнее ЦСКА на две головы

Иржи Ярошик: «Спартак» точно не сильнее ЦСКА на две головы
Футбол / РПЛ 0

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» со «Спартаком».

«Слава Богу, впереди дерби, и для ЦСКА это шанс выйти из кризиса. Им нужно просто выкинуть из головы результаты последних матчей, всю эту ситуацию с Гончаренко и подойти к встрече со «Спартаком» без лишних эмоций. Соперник тяжелый, но он точно не сильнее ЦСКА на две головы, и игра может получиться вполне равной", — приводят слова Ярошика «Известия».

Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт 30 июня в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена»

На данный момент «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь находится на пятом месте, записав в свой актив 37 очков.

Йиранек: не стал бы говорить, что «Спартак» без проблем справится с ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020