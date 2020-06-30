Иржи Ярошик: «Спартак» точно не сильнее ЦСКА на две головы

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» со «Спартаком».

«Слава Богу, впереди дерби, и для ЦСКА это шанс выйти из кризиса. Им нужно просто выкинуть из головы результаты последних матчей, всю эту ситуацию с Гончаренко и подойти к встрече со «Спартаком» без лишних эмоций. Соперник тяжелый, но он точно не сильнее ЦСКА на две головы, и игра может получиться вполне равной", — приводят слова Ярошика «Известия».

Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт 30 июня в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена»

На данный момент «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь находится на пятом месте, записав в свой актив 37 очков.