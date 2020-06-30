Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Энрике Сетьен ответил на вопрос о конфликте с игроками «Барселоны»

Энрике Сетьен ответил на вопрос о конфликте с игроками «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен ответил на вопрос о конфликте в клубе.

«У нас хорошие отношения. Это правда, что в определённые моменты мы не согласны друг с другом, но не стоит об этом говорить. На самом деле, всегда есть противоречия, как в жизни, и нормально, что есть разногласия. Но такое случалось всегда. Я тоже не был лёгким игроком. Мы должны попытаться убедить всех, что у нас общая идея. Я понимаю это как нечто естественное. У нас хорошее общение. Я не придаю этим новостям никакого значения», — приводит слова Сетьена Marca.

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны и с некоторыми методами работы тренера. Они считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

«Барселона», в 32 турах набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020