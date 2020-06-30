Энрике Сетьен ответил на вопрос о конфликте с игроками «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен ответил на вопрос о конфликте в клубе.

«У нас хорошие отношения. Это правда, что в определённые моменты мы не согласны друг с другом, но не стоит об этом говорить. На самом деле, всегда есть противоречия, как в жизни, и нормально, что есть разногласия. Но такое случалось всегда. Я тоже не был лёгким игроком. Мы должны попытаться убедить всех, что у нас общая идея. Я понимаю это как нечто естественное. У нас хорошее общение. Я не придаю этим новостям никакого значения», — приводит слова Сетьена Marca.

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны и с некоторыми методами работы тренера. Они считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

«Барселона», в 32 турах набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.