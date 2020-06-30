«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к подписанию 20-летнего испанского полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, сообщает журналист ESPN Фернандо Паломо в «Твиттере».
По его информации «Ювентус», на данный момент, ведёт переговоры непосредственно с Ферраном Торресом и его окружением.
В текущем сезоне, 20-летний игрок, выступающий на позиции крайнего вингера, принял участие в 40 матчах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt.de, его трансферная стоимость оценивается в € 45 млн. Контракт Феррана Торреса с «Валенсией» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
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