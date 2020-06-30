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«Сладкая зависимость». Девушка Неймара выложила сексуальную фотографию в ярком купальнике

«Сладкая зависимость». Девушка Неймара выложила сексуальную фотографию в ярком купальнике
Футбол / Франция 0

28-летняя американская модель Наталия Барулич, находящаяся в отношениях с бразильским нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром, опубликовала новую сексуальную фотографию в «Инстаграме».

«Сладкая зависимость», — гласит подпись к публикации.

Публикация доступна в «инстаграме» Наталии Барулич.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.

Ранее Наталия Барулич опубликовала откровенную фотографию на фоне моря.

Девушка Неймара опубликовала откровенную фотографию
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