«Сладкая зависимость». Девушка Неймара выложила сексуальную фотографию в ярком купальнике

28-летняя американская модель Наталия Барулич, находящаяся в отношениях с бразильским нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром, опубликовала новую сексуальную фотографию в «Инстаграме».
«Сладкая зависимость», — гласит подпись к публикации.
Публикация доступна в «инстаграме» Наталии Барулич.
Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.
Чемпионат Франции завершён досрочно, «Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.
Ранее Наталия Барулич опубликовала откровенную фотографию на фоне моря.
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