Переход Пьянича в «Барселону» и техническое поражение «Оренбурга». Главное к утру

Обмен «Барселоны» и «Ювентуса», изменения в регламенте РПЛ, техническое поражение «Оренбурга» в матче с «Краснодаром» и новые случаи заболеваний коронавирусом в НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» объявила о переходе Миралема Пьянича из «Ювентуса».
2. РФС объявил об изменениях в регламенте Российской Премьер-Лиги.
3. «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром».
4. «Ой, ошибка». Массимо Каррера случайно подписался на фанатские аккаунты ЦСКА.
5. «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» за € 72 млн.
6. Емельяненко — Исмаилову: буду гасить ух как жёстко. Сколько прухи теперь!
7. «Начался полный маразм». Анатолий Карпов — о расизме, который нашли в шахматах
8. В НХЛ выявлено ещё 15 случаев заболевания коронавирусом среди игроков.
9. РФС оштрафовал Азмуна, Дзюбу, Мамаева, Джикию и Николича по итогам 24-го тура РПЛ.
10. ФК «Спартак» потратил на вознаграждения посредникам в 2019 году более 920 млн рублей
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