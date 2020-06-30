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Переход Пьянича в «Барселону» и техническое поражение «Оренбурга». Главное к утру

Переход Пьянича в «Барселону» и техническое поражение «Оренбурга». Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Обмен «Барселоны» и «Ювентуса», изменения в регламенте РПЛ, техническое поражение «Оренбурга» в матче с «Краснодаром» и новые случаи заболеваний коронавирусом в НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» объявила о переходе Миралема Пьянича из «Ювентуса».

2. РФС объявил об изменениях в регламенте Российской Премьер-Лиги.

3. «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром».

4. «Ой, ошибка». Массимо Каррера случайно подписался на фанатские аккаунты ЦСКА.

5. «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» за € 72 млн.

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9. РФС оштрафовал Азмуна, Дзюбу, Мамаева, Джикию и Николича по итогам 24-го тура РПЛ.

10. ФК «Спартак» потратил на вознаграждения посредникам в 2019 году более 920 млн рублей

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