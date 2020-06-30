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Рой Кин получил предложение возглавить сборную Азербайджана

Рой Кин получил предложение возглавить сборную Азербайджана
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин получил предложение стать главным тренером сборной Азербайджана, сообщает The Sun.

Телевизионный эксперт, ранее возглавлявший «Сандерленд» (2006-2008) и «Ипсвич Таун» (2009-2011), а также работавший ассистентом в сборной Ирландии (2013-2018), готов вновь вернуться к тренерской работе и сборная Азербайджана сделала его своим первым выбором, чтобы возглавить их национальную команду.

Условия привлекательны, но Кина, возможно, придётся убедить занять пост, так как он хочет быть уверен, что работа в сборной Азербайджана – это правильный шаг. При этом в сборной настаивают на ответе в течение следующих 48 часов, так как поиск преемника Николы Юрчевича подходит к завершающей стадии.

Английские СМИ отмечают, что откровенные комментарии Кина сделали его одним из лучших телевизионных экспертов.Тем не менее, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» по-прежнему считает себя тренером.

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