Гётце может составить конкуренцию Головину в полузащите «Монако»

Французский «Монако» заинтересован в подписании в качестве свободного агента Марио Гётце, который 1 июля покинет дортмундскую «Боруссию» и выйдет на рынок бесплатных трансферов, сообщает Bild.
Таким образом, Марио Гётце может составить конкуренцию в полузащите «Монако» игроку сборной России Александру Головину. Однако сообщению французских СМИ, «монегаски» сначала должны избавиться от нескольких игроков, прежде чем обдумать обязательства по контракту с 28-летним экс-игроком сборной Германии.
Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии». Полузащитник выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года Гётце вернулся в Дортмунд, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.
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