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Экс-игрок «Ливерпуля»: чемпионские коридоры — это чепуха! Не вижу смысла в такой традиции

Экс-игрок «Ливерпуля»: чемпионские коридоры — это чепуха! Не вижу смысла в такой традиции
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи поделился мнением о решении «Манчестер Сити» устроить чемпионский коридор для мерсисайдцев.

«Думаю, это чепуха! Не знаю, где и почему эта традиция началась, но мне было бы неудобно это делать. Я бы образовал коридор вместе с партнёрами, однако это было бы неискренне. Фанаты не хотят, чтобы игроки это делали. Сами футболисты не хотят это делать. Чемпионские коридоры создаются для эффекта, но они ничего не значат.

Кевин Де Брёйне, вероятно, лучший полузащитник в мире, будет аплодировать и устраивать чемпионский коридор игрокам, которые даже не могут зашнуровать его бутсы! Если бы я завоевал титул английской Премьер-лиги и шёл по такому коридору, чувствовал бы себя неловко. Не вижу в этом смысла», — приводит слова Мёрфи talkSPORT.

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