Сарри: Пьянич будет счастлив в «Барселоне». Он завершит карьеру в отличной команде

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника Миралема Пьянича в каталонскую «Барселону», а также приобретение хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса.

«Миралем будет счастлив в «Барселоне», поскольку завершит карьеру в отличной команде. Он может быть доволен этим решением. Я спокоен, потому что знаю, каким человеком является Пьянич. Не могу представить, что он больше не будет отдавать все силы за «Ювентус».

И для Миралема, и для Артура хорошо, что они могут сконцентрироваться на текущих задачах. До открытия трансферного окна осталось два месяца, так что им предстоит провести ещё несколько важных матчей в нынешних клубах. Давайте насладимся игрой Пьянича в концовке сезона», — приводит слова Сарри Goal.