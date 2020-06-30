Сарри: Пьянич будет счастлив в «Барселоне». Он завершит карьеру в отличной команде

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника Миралема Пьянича в каталонскую «Барселону», а также приобретение хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса.
«Миралем будет счастлив в «Барселоне», поскольку завершит карьеру в отличной команде. Он может быть доволен этим решением. Я спокоен, потому что знаю, каким человеком является Пьянич. Не могу представить, что он больше не будет отдавать все силы за «Ювентус».
И для Миралема, и для Артура хорошо, что они могут сконцентрироваться на текущих задачах. До открытия трансферного окна осталось два месяца, так что им предстоит провести ещё несколько важных матчей в нынешних клубах. Давайте насладимся игрой Пьянича в концовке сезона», — приводит слова Сарри Goal.
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