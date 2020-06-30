Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может тратить миллионы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что в ближайшее трансферное окно от его клуба не стоит ожидать больших приобретений.

«Мы не можем тратить миллионы, миллионы и миллионы, потому что хотим или думаем, что это приятно делать. Мы никогда не хотели тратить много.

«Ливерпуль» хочет усилить свой состав, который уже является сильным. И тут возникает проблема: как усилить сильную команду? Да, с деньгами это возможно, но это нельзя сделать только с их помощью.

Нужно действовать креативно, и мы стараемся делать это. Пытаемся найти решение внутри. У нас есть ещё три или четыре игрока, которые могут сделать большие шаги», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги.