«Интер» представил форму на сезон-2020/2021. На ней полоски в виде зигзага

«Интер» на своём официальном сайте представил новый домашний комплект игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.



Экипировка выполнена в традиционных для миланского клуба чёрном и синем цветах. Отличительной чертой стали вертикальные полосы, которые оказались не прямыми, а зигзагообразными. Техническим спонсором команды является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Интер»

Видео доступно на YouTube-канале «Интера».

«Интер», набрав 61 очко в 28 турах, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Лацио» (65) и «Ювентусу» (69). Ближайший преследователь нерадзурри, «Аталанта», имеет в активе 57 очков.



В следующем туре «Интеру» предстоит на своём поле сыграть с «Брешией». Матч состоится 1 июля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.