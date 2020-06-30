Роспотребнадзор разрешил футболистам основы «Динамо» сыграть с «Сочи»

Московское «Динамо» на своей странице в «Твиттере» сообщило, что получило разрешение от Роспотребнадзора на участие футболистов основного состава команды в матче Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Встреча 25-го тура состоится в Сочи на стадионе «Фишт» завтра, 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Динамо» также сообщило, что результаты всех вчерашних тестов на наличие коронавирусной инфекции — отрицательные.

Напомним, перед рестартом сезона-2019/2020 у нескольких игроков «Динамо» был выявлен COVID-19. Из-за этого была перенесена выездная встреча 23-го тура с «Краснодаром», которая была запланирована на 19 июня.

«Динамо», набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (28) — 11-е.