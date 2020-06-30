Галямин: возвращение Гончаренко встряхнёт ЦСКА, но «Спартак» просто лучше готов

Бывший футболист ЦСКА и воспитанник «Спартака» Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от матча команд в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.



«ЦСКА будет трудно назвать фаворитом в связи с тем, что сейчас происходит внутри армейской команды. Они невыразительно провели первые два матча после пандемии. На данный момент «Спартак» выглядит более интересно. Он физически лучше готов, чем ЦСКА, это уж точно. К тому же красно-синие испытывают серьёзные проблемы с составом.



На уровне готовности возвращение Гончаренко не скажется никак, по мастерству тоже за три дня ничего не изменится. Скорее всего, это как-то встряхнёт команду — и тогда чисто психологически должно положительно сказаться. Думаю, что у команд равные шансы на успех. Если последние годы ЦСКА всегда причисляли к фаворитам, то сейчас этого делать нельзя. Думаю, что встряска, которую устроит главный тренер, должна пойти на пользу. Но «Спартак» просто лучше готов. Посмотрим, что окажется важнее», — цитирует Галямина «RT на русском».



Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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